رئيس هيئة قناة السويس يبحث التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر مع السفير الياباني

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع أوكا هيروشي سفير اليابان فى مصر، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية بحضور وفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية بالقاهرة ومكتب هيئة التعاون الدولي اليابانى بمصر " جايكا"، ضم سوزوكي يوسوكي مستشار بسفارة اليابان في مصر، إيجا توشياكي سكرتير ثان بالسفارة، اوسومي ماسا ممثل مكتب جايكا، ميناس أحمد محلل اقتصادي أول بالسفارة، هبة الحسيني مسئول مشروعات بمكتب الجايكا بمصر.

أكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الشركاء والعملاء وتعزيز التعاون المشترك، بما يخدم المجتمع الملاحي على النحو الأمثل في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.

وأوضح ربيع أن قناة السويس استحدثت خدمات جديدة لمواكبة احتياجات ومتطلبات السفن العابرة للقناة في الظروف الاعتيادية والطارئة، منها خدمات صيانة وإصلاح السفن وخدمات مكافحة التلوث، وخدمات الإنقاذ البحري، معربا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون والشراكة واستثمار التقارب بين مصر واليابان لدفع المشروعات المشتركة مع قناة السويس في مجالات الاستثمار والتدريب والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت ربيع إلى الدور الهام الذي لعبته السفارة اليابانية خلال الفترة الماضية في رفع مستوى العلاقات المصرية اليابانية إلى درجة الشراكة المتميزة، مثمنا الجهد المتميز للسفير الياباني في القاهرة في دعم العلاقات المشتركة خلال فترة عمله سفيرا في القاهرة والتى تنتهى نوفمبر المقبل، متمنيا له التوفيق والنجاح الدائم .

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس قطعت خطوات جادة نحو التحول الأخضر ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030، منها بدء خدمات إزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة في منطقة غاطس بورسعيد وغاطس السويس و تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة المتجددة.

من جهته أعرب السفير أوكا هيروشي عن اعتزازه وتقديره للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن قناة السويس ستظل ركنا رئيسيا لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، لايمكن استبدالها أو الاستغناء عنها بطرق بديلة.

وثمن السفير الياباني التعاون المثمر الذي يجمع وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" و هيئة قناة السويس وهو التعاون المخطط تفعيله خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب والدراسات الفنية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع اتحاد ملاك السفن اليابانية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون وسياسات العبور والسياسات التسويقية.

وتوجه السفير الياباني والوفد المرافق لتفقد متحف قناة السويس والتعرف على قاعاته المختلفة وما يضمه من مقتنيات تسرد تاريخ القناة عبر المراحل المختلفة.