إجراء 15 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار في بني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 15 عملية جراحية، اليوم الإثنين، بمستشفى الواسطي المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

وأوضحت "جاد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين "عمليات الأنف والأذن والجراحات المختلفة والعظام والرمد"، حيث أجرى العمليات فريق من الأطباء المتميزين في تلك التخصصات.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي، والواسطي المركزي تحت إشراف ومتابعة الفريق العلاجي من المديرية.

ووجهت وكيل الوزارة، الشكر للأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى، مثنية على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد، وذلك للقضاء التام على قوائم الانتظار والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن داخل محافظة بني سويف.