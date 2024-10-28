سيروندولو وإيتشيفيري يتقدمان في باريس

بدأت آخر بطولات الماسترز للتنس ذات الألف نقطة لهذا العام في باريس، بشكل جيد للأرجنتينيين فرانسيسكو سيروندولو وتوماس مارتن إيتشيفيري، اللذين وصلا إلى الجولة الثانية، في مباراتين من مجموعتين.

وهزم سيروندولو، المصنف 29 عالميا، كونتان هاليس، المصنف 90 الذي جاء من الدور التمهيدي، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-3.

وفاز إيتشيفيري (40)، في مباراة استغرقت وقتا أطول لحسمها، على الصيني تشي تشين جانج (47)، بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6).

وسيواجه كلا اللاعبين في الدور المقبل خصوما أقوى، حيث يلتقي سيروندولو، المصنف السادس، مع الروسي أندريه روبليف، بينما يصطدم إيتشيفيري، المصنف الثامن، بالبلغاري جريجور ديميتروف.

ويعتمد تأهل كل من روبليف وإيتشيفيري إلى نهائيات رابطة محترفي التنس، على أدائهما في هذه البطولة.