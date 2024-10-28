تموين القاهرة تحرر 10 محاضر ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة شرق مدينة نصر

شدد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، على الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية.

وأوضح ثابت، اليوم الاثنين، أن مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين شرق مدينة نصر، شنت حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والتأكد من جودة الرغيف البلدي المدعم وبيعه بالأوزان والمواصفات القانونية والأسعار المقررة ووصول الدعم لمستحقيه وكذا متابعة المخابز السياحي والأفرنجى ومتابعة محطات الوقود.

وأكد أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية للمخابز البلدية لإنتاجها خبز بلدى غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وبيع بأسعار مخالفة للأسعار المحددة عن السعر الرسمى وعدم ترخيص لمخبز سياحى وعدم إعلان الأسعار لبعض المحال العامة للسلع الغذائية ومحاضر لسوبر ماركت لعدم وجود شهادة صحية تفيد خلوة من الأمراض المعدية.

ولفت إلى العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليلًَا ونهارًا بقطاعات العاصمة الأربعة، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين.