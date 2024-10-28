السعودية: ملتزمون بالعمل لإيجاد حلول لأزمة ديون الدول الإفريقية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، التزام المملكة بمواصلة دعمها للدول الإفريقية في مواجهة تحديات الديون، وذلك عبر تطوير حلول دائمة تعزز من استقرارها الاقتصادي.

وبحسب موقع صحيفة «اليوم» السعودية، أوضح الجدعان، خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة تتجاوز حدودها الإقليمية عبر مبادرات تهدف لمعالجة الديون السيادية، مثل مبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة للمجموعة، وقد أسهمت في مساعدة دول إفريقية كتشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا.

ولفت إلى التزام السعودية بمواصلة الجهود لتطوير حلول معالجة الديون الأفريقية لا سيما الدول الأقل دخلا، مشيرا إلى أن التركيز ليس فقط على الحلول العاجلة والمؤقتة بل إنشاء إطار دائم يعزز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي لتلك الدول.

وأشار إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية، ودعمها لصناديق التنمية، بما فيها الصندوق الاستثماري للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتوسيع نطاق المساهمة في تنمية القارة الإفريقية.

وتوقع وزير المالية السعودي أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص في إفريقيا 25 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك ضمن مبادرات متنوعة بدأت المملكة في تنفيذها.