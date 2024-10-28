أبو الغيط: عجز المجتمع الدولي يعتبر إشتراك في جرائم إسرائيل بغزة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن خطورة ما تقوم به إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، ومساعيها لإفراغه من سكانه وسط عجز كامل من المجتمع الدولي، مستمر منذ أكثر من عام مترافقاً مع عجز مدوي من جانب الدول الصديقة لسلطة الإحتلال عن ايقافها وهو ما يعني عملياً مشاركتها فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

جاء ذلك في كلمته أمام المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأثنين في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام أن أبو الغيط أشار إلى أن العجز الدولي جعل قوة الإحتلال الإسرائيلية تتوسع في حربها الإقليمية ليشهد العالم مأساة جديدة يعيشها الشعب اللبناني الذي يعيش تحت القصف فضلاً عن الوضع في غزة الذي يعيش 90% من سكانه اليوم مكدسون في خيام بدائية في 10% من مساحته.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط طالب الدول الحاضرة بضرورة أن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وفي ذات السياق طالب الأمين العام بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في لبنان وتنفيذ للقرار 1701 على نحو كامل غير منقوص، بما يحقق الأمن على جانبي الحدود.

وأشار إلى أن الأمين العام حمل المجتمع الدولي، وبخاصة أصدقاء إسرائيل مسئولية إستمرار هذه الحرب البشعة وطالبهم بوضع حد فوري لها.