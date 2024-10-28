آلاف الأشخاص يتظاهرون في بريطانيا تضامنا مع تومي روبنسون في ظل استمرار احتجاز الناشط

تجمع آلاف من أنصار تومي روبنسون في وسط لندن للمشاركة في احتجاج مخطط له لكن الناشط السياسي غاب عن المشاركة بعد أن احتجزته الشرطة.



ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "كير المعايير المزدوجة تشعل أعمال الشغب" أثناء توجههم من محطة فيكتوريا إلى ساحة البرلمان أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وشاركة عائلة كريس كابا، الذي قُتل برصاصة قناص الشرطة مارتن بليك - الذي تمت تبرئته من تهمة القتل يوم الاثنين، في مسيرة حملة العائلات والأصدقاء المتحدة.



ورفع المتظاهرون أيضًا لافتات كتب عليها "أعيدوا رواندا" و"أوقفوا القوارب"، وكان بعضهم يشرب عبوات وكؤوسا من الكحول.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إلقاء القبض على شخصين أثناء المظاهرة، أحدهما للاشتباه في خرق شروط قانون النظام العام وانتهاك مزعوم للسلام، والآخر للاشتباه في ارتكاب مخالفة تتعلق بالنظام العام على أساس عنصري.