حلف الناتو يؤكد وجود قوات من كوريا الشمالية في كورسك الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الاثنين، إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا ونشرها في منطقة كورسك التي توغلت فيها أوكرانيا.

وقال روته للصحفيين بعدما تلقى مسؤولون ودبلوماسيون من الحلف إحاطة من وفد كوريا الجنوبية "تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يشكل تهديدا لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا ودول الحلف"، وفقا لوكالة رويترز.

وشنت القوات الأوكرانية عملية توغل كبيرة في كورسك في أغسطس ولا تزال موجودة هناك.

وذكر روته أن نشر قوات من كوريا الشمالية يعد "تصعيدا كبيرا" بمشاركة بيونجيانج في "حرب روسيا غير الشرعية" في أوكرانيا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي و"توسعا خطيرا" للحرب.

وأردف قائلا إن نشر قوات من كوريا الشمالية يعد علامة على "زيادة يأس" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.