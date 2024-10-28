استقبال 12 سفينة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أعلن فيه، أن الميناء استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 سفينة بينما غادرته 10 سفن مما يرفع العدد الإجمالي للسفن المتواجدة في الميناء إلى 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادرات من البضائع العامة شملت 22054 طنًا، تضمنت 4865 طن يوريا، و1160 طن ملح معبأ، و3538 طن بودرة جبس، و11206 طن أسمنت معبأ، و1285 طن بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد من البضائع العامة فقد بلغت 82215 طنًا، اشتملت على 8601 طن حديد، و4166 طن زيت طعام، و7800 طن فول صب، و3273 طن عدس، و12000 طن خردة، و8000 طن سكر، و950 طن فول صويا، و2985 طن أبلكاش و23400 طن ذرة، و9548 طن قمح و732 طن خشب زان، بالإضافة إلى 2208 رأس ماشية بوزن إجمالي 760 طنًا.

فيما بلغ عدد الحاويات الصادرة 485 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 354 حاوية مكافئة، بينما سجل عدد الحاويات الترانزيت 2099 حاوية مكافئة، أما رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح فقد وصل إلى 141049 طنًا، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 126062 طنًا.

كما شهد الميناء مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3843 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى 3 قطارات قادمة من الإسكندرية بعد تفريغ 75 حاوية 40 قدم، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6026 شاحنة.