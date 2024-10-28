أحبطت السلطات السعودية، محاولة تهريب أكثر من 4ر2 مليون حبة كبتاجون، عثر عليها مُخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في بيان لها اليوم الاثنين أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من "الحبوب" مُخبأة ضمن الإرسالية، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.