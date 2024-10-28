 السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2024 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 6:48 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 6:48 م

أحبطت السلطات السعودية، محاولة تهريب أكثر من 4ر2 مليون حبة كبتاجون، عثر عليها مُخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في بيان لها اليوم الاثنين أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من "الحبوب" مُخبأة ضمن الإرسالية، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك