وزير خارجية الأردن: الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفا وتريد إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا، وتهدف إلى إبعاد كل الفلسطينيين عن أراضيهم.



وأضاف الصفدي، خلال كلمته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة: يجب ألا نبقى مكتوفي الأيدي وأن نعمل بكل قوة من أجل إيقاف التصرفات الإسرائيلية الضارة بحقوق الإنسان.

وأوضح أن هناك العديد من المدن التي تم تدميرها بفعل القنابل ويتم استهدافها دون توقف.

وأشار الصفدي إلى مئات الآلاف من الطلبة الذين فقدوا منازلهم، وأصبحت المدارس ملاجئ لهم، فيما تم استهداف العديد من الأطفال داخل هذه المدارس.

وتابع أن هناك أكثر من 40 ألف طفل تحت سن 16 عاما لم يلتحقوا بالدراسة في الفترة الحالية.

وتحدث الصفدي عما جرى على مستوى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من احتجاز للأطباء والممرضين ومنعهم من تقديم العلاج للمرضى والمصابين، مؤكداغ أنه لا يمكن التزام الصمت على المستوى العالمي اتجاه ذلك.

وشدد الصفدي على ضرورة أن تكون أولوية المجتمع الدولي هي إنهاء الحرب وعدم استخدام التجويع كآلة في الحرب.

وأشار الصفدي إلى أن السلم والعدالة سيوفران الاستقرار للمنطقة، مشدداً على ضرورة العمل مع المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبالتوافق مع حقوق الإنسان لإيقاف إسرائيل عما تقوم به من قتل الأشخاص دون عقاب.