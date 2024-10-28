 وزيرا خارجية السعودية وإيران يستعرضان التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية السعودية وإيران يستعرضان التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 6:46 م

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد، وأهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وسبق أن أعربت السعودية، إدانتها واستنكارها لـ"الاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران، والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت السعودية، موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت المملكة جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.


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