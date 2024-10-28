القبعات الحمراء لأنصار ترامب تلهب قاعة ماديسون سكوير جاردن بنيويورك

قبل نحو أسبوع من يوم الحسم، ملأت القبعات الحمراء من أنصار مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، قاعة "الماديسون سكوير جاردن" الشهيرة في مدينة نيويورك، خلال تجمع انتخابي حاشد صنفه مراقبون بأنه الأنجح في حملة الملياردير الأمريكي.

ففي نيويورك، حيث وُلد ترامب وحقق ثروته في قطاع العقارات، وحيث ترتفع عدة ناطحات سحاب تحمل اسمه، وبعد أن حُكم عليه عدة مرات من قبل محاكم مدنية وجنائية، قدم ترامب، بحضور عقيلته ميلانيا وحليفه إيلون ماسك، نفسه بوصفه "أفضل خيار لإصلاح كل ما دمرته" منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.