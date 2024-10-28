تعليق أمريكي بشأن الرئيس الروسي وقمة بريكس: بوتين هو الرابح

أكد خبير العلاقات الدولية والسياسي الأمريكي جون ميرشايمر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفوق على الغرب بتغلبه على العقوبات وينتصر في أوكرانيا.



وقال ميرشايمر خلال مقابلة على قناة "Judging Freedom" في منصة "يوتيوب": "كل ما يحدث، هو دليل آخر على أن بوتين هو الرابح، فهو يتغلب على العقوبات، وينتصر في ساحة المعركة، كما أنه ليس منبوذا".

وأوضح الخبير السياسي، أن محاولة الولايات المتحدة عزل الرئيس الروسي دوليا وتحويله إلى شخص منبوذ، قد فشلت فشلا ذريعاً، مستشهدا بقمة "بريكس" التي حظيت بحضور دولي كبير.

وأضاف ميرشايمر، أن "بريكس" مؤسسة مثيرة للإعجاب، وتثبت أنها ستكون أكثر تأثيرا مع مرور الوقت، لافتا إلى أن هذا خبر سيئ للولايات المتحدة ولكنه جيد لبوتين".

وكان الرئيس الروسي قد أكد خلال كلمته في قمة "بريكس"، بأن الحملة العاصفة التي شنها الغرب لعزل روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، باءت بالفشل الذريع.

وعقدت قمة منظمة دول "بريكس" الـ16 في مدينة قازان الروسية، في الفترة بين 22 و24 من أكتوبر الجاري.

و"بريكس" منظمة دولية اقتصادية، تم إنشاؤها عام 2006 من قبل روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، كما انضمت إليها لاحقا كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية. ويشار إلى أن روسيا، التي تتولى رئاسة المنظمة للعام الجاري، تنظم أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية تحت شعار "التعددية من أجل عدالة التنمية والأمن في العالم".