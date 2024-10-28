هتاف داعم لفلسطين يقطع خطاب الرئيس الأمريكي

قطع متظاهر مناصر لفلسطين، خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قدّم فيه اعتذاراً عن دور الحكومات الأمريكية في تهميش واندماج أطفال السكان الأصليين لـ150 سنة تقريباً.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بايدن، أمس ، في مدرسة جيلا كروسينج التاريخية، في مدينة فينيكس، بولاية أريزونا (جنوب غرب).

وقاطع شخص داعم لفلسطين، خطاب بايدن قائلاً: "وماذا عن الناس في غزة؟ كيف تعتذر عن إبادة جماعية بينما تُحدث إبادة جماعية في فلسطين؟ فلسطين حرة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وردّ بايدن على المتظاهر قائلاً: "يتم قتل العديد من الأبرياء ويجب أن يتوقف ذلك"

وفي 25 أكتوبرالجاري، قدم بايدن، اعتذاراً رسمياً عن دور مئات المدارس الداخلية التي سعت لنحو150 سنة تقريباً إلى تهميش الأطفال الأمريكيين الأصليين ومحو لغاتهم وثقافاتهم.

وتُعد المرة الأولى التي يعتذر فيها رئيس أمريكي عن المعاملة التي تعرض لها عشرات الآلاف من أطفال السكان الأصليين الذين أُجبروا على الالتحاق بالمدارس الداخلية في البلاد.