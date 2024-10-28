بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة

وصلت بعثة نادي العين الإماراتي إلى العاصمة المصرية، القاهرة، صباح اليوم الإثنين، تمهيدًا لمواجهة النادي الأهلي، في بطولة كأس انتركونتيننتال.

ويواجه النادي الأهلي فريق العين الإماراتي مساء غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة، في ربع نهائي كأس انتركونتيننتال.

وتوجهت بعثة نادي العين إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، متوجهةً من الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تصل في حوالي السابعة صباحًا إلى مطار القاهرة.

ويخوض فريق العين بقيادة هيرنان كريسبو، المدير الفني مرانه الرئيسي على استاد القاهرة، في الثامنة مساء اليوم، حيث يقف خلاله المدرب الأرجنتيني على مدى جهوزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا لمواجهة الغد بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة في تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نادي العين الإماراتي فريق الأهلي في مواجهة رسمية، ويسعى الناديان خلالها للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال، وكذلك التتويج بكأس مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.