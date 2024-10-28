تفاصيل جلسة حمد إبراهيم مع لاعبي الإسماعيلي  

عقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، استعداداً لمباراة غزل المحلة في بداية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب الكابتن حمد اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مطالبا اللاعبين بضرورة التحلي بروح الانتصار خلال مباريات الفريق المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبين بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن مباريات الدوري تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط في ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

وأكد حمد ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة.