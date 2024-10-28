عاهل المغرب والرئيس الفرنسي يطلقان شراكة جديدة بين البلدين

أجرى الملك محمد السادس عاهل المغرب مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة إلى المغرب ابتداء من اليوم الاثنين، في القصر الملكي بالرباط، حيث كشف بلاغ للديوان الملكي أن قائدي البلدين اتفقا على الانتقال نحو مرحلة جديد للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "هسبريس".

وأجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر، بدعوة من جلالة الملك.

تناولت المباحثات الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، يعتزم قائدا البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا.

وهمت المباحثات أيضا القضايا الإقليمية والدولية. وهكذا اتفق قائدا البلدين على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة. وشددا على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا، ومستداما ومزدهرا، بالنسبة لمجموع المنطقة، مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة.

ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.

وذكر عاهل المغرب والرئيس الفرنسي بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه رئيس فرنسا دعوة رسمية إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وهي الدعوة التي قبلها الملك، والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.