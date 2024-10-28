رئيس شركة العاصمة الإدارية: إنشاء ثالث أكبر مسرح أوبرا على مستوى العالم بمدينة الثقافة والفنون

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العمل يتركز حاليًّا على استكمال مدينة الثقافة والفنون التي سيتم افتتاحها قريبًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هذه المدينة ستكون الأكبر على مستوى المنطقة، وتتضمن ثالث أكبر مسرح أوبرا على مستوى العالم.

وردّ على منتقدي إنشاء أوبرا جديدة، قائلًا إن مصر معروفة بالفن والثقافة والعلم، وأن الكثيرين يرتادونها من هذا المنطلق.

وشدد على أن المدينة ستعيد مصر لتكون منارة الثقافة من جديد، موضحًا أن المستهدف أن تكون المدينة عالمية لمواكبة الأحداث الفنية وتنظيمها ليكون ذلك بمثابة عائد للدولة.

ومدينة الفنون والثقافة هي مدينة فنون عالمية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، تقام على مساحة ۱۲۷ فدانًا.

وتضم المدينة، عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.

وتشمل المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب ۲٥۰۰ شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، والمسرح الصغير به قاعتان تستوعبان ۷٥۰ فردًا للعروض الخاصة.