 بوتين يوقع مرسوما بزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2024 3:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بوتين يوقع مرسوما بزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:21 ص

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 22440 روبل اعتبارا من 1 يناير 2025، وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا.

وعملا بالمرسوم الرئاسي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.6% مقارنة بعام 2024، عندما كان 19242 روبل. وستؤثر الزيادة في هذا الرقم على حوالي 4.2 مليون عامل.

وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور أحد أهداف التنمية الاستراتيجية لروسيا حتى عام 2030، والتي تمت الموافقة عليها في "مرسوم مايو" الصادر عن الرئيس بوتين.

وسبق أن أشار الرئيس الروسي إلى أن "مستوى الأجور الحقيقية في بلادنا ارتفع في العام الماضي أكثر من التضخم. كما ارتفع مستوى الدخل الحقيقي المتاح للسكان".

وبموجب المرسوم، يجب أن ينمو الحد الأدنى للأجور بوتيرة أسرع ويصل إلى 35 ألف روبل على الأقل شهريا بحلول عام 2030.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك