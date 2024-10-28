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هروب 6 سجناء في مقاطعة ليبيتسك غربي روسيا

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:19 ص

أعلن إيغور أرتامونوف حاكم مقاطعة ليبيتسك غربي روسيا هروب 6 سجناء من سجن بالمقاطعة، ومواصلة قوات الأمن البحث عنهم.

وكتب أرتامونوف على "تلغرام": "هرب 6 سجناء من السجن رقم 2 وفي الوقت الحالي تركز جميع الخدمات على أعمال البحث عنهم".

وأضاف: "قامت دائرة السجون الفدرالية لمقاطعة ليبيتسك بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الروسي وجهاز الأمن الفدرالي الروسي بتنظيم الإجراءات اللازمة للبحث عن المجرمين واحتجازهم".

وفي وقت لاحق أفادت إيرينا فولك المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية بالقبض على اثنين من السجناء الهاربين في مقاطعة تامبوف.

وكتب أرتامونوف على "تلغرام" أن رجال الأمن قبضوا على سجينين آخرين في مقاطعة ليبيتسك، مؤكدا أن عملية البحث عن المجرمين المتبقيين لا تزال مستمرة.

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