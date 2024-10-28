مجلس الأمن يبحث نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان

يناقش مجلس الأمن، الاثنين، إمكانية نشر بعثة مشتركة بقيادة الاتحاد الإفريقي للمساعدة في حماية المدنيين في السودان.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، سيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة مفتوحة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وممثل عن المجتمع المدني، تليها مشاورات مغلقة، بشأن السودان.

كما يقدم مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمضان لعمامرة، إحاطة في المشاورات.

وتأتي الجلسة، في وقت تستمر فيه الأعمال العدائية دون هوادة للشهر 18 على التوالي، حيث تنخرط الأطراف المتحاربة في حرب استنزاف طويلة، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وأسفرت عن أكثر من 14 مليون على الفرار من منازلهم، اختار 10 ملايين منهم النزوح داخليا فيما عبر نحو 4 ملايين الحدود إلى بلدان أخرى.

واشتدت حدة القتال خلال الأسابيع الأخيرة، مخلفة أوضاعا مأساوية في العديد من مناطق البلاد، في ظل انتشار واسع للوبائيات في 14 من ولايات البلاد الثمانية عشر.

ومن بين البنود التي يناقشها المجلس، تنفيذ «إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان»، الذي وقعه الجانبان في مدينة جدة السعودية في مايو 2023.

ويسلط تقرير قدمته لجنة حقوق الإنسان للمجلس، الضوء على الحاجة إلى رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية دعم هيئات التحقيق المستقلة الإقليمية والدولية والتعاون معها.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني السودانية والمبادرات المجتمعية.

ووسط مخاوف متزايدة بشأن الحماية، دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني إلى اتخاذ تدابير قوية، بما في ذلك نشر قوات الحماية في السودان.

وأوصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، في تقريرها الصادر في 6 سبتمبر بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان.