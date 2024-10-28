النائب محمد الفيومى: قانون الإيجار القديم مُدرج على الأجندة التشريعية للجنة للإسكان

قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ قانون الإيجار القديم مُدرج على الأجندة التشريعية للجنة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هناك حرصًا على أن يكون القانون متوازنًا ويحل مشكلات الطرفين ويحقق العدالة.

وأشار إلى أن القانون له توقيته، وهو الأمر الذي تكون له اعتبارات خاصة جدًا أهمها الأمن والسلم الاجتماعي.

ولفت إلى أنه ستتم مناقشة القانون في الوقت المناسب.

وتعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب، فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم للمساكن، وسط جدل مستمر حول أهم التحديات التي تواجه الإيجار القديم في مصر سواء المتعلقة بالأسعار الزهيدة لقيمة عقود الإيجار، وقضية توريث العقود، علاوة على تأثير هذا القانون على حل مشكلة الإسكان.