 النائب أيمن عبد المحسن: الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي - بوابة الشروق
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النائب أيمن عبد المحسن: الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 12:34 م

أكد النائب أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق.

وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بكشف جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا النائب أيمن عبد المحسن، إلى أهمية العمل على تمكين الفلاح، باعتباره هو أساس الاهتمام والنهوض بقطاع الزراعة، لتقوم بدورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية.

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