 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات أوروجواي - بوابة الشروق
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إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات أوروجواي

أوروجواي
أوروجواي
د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 2:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 2:13 ص

أغلت مراكز الإقتراع في  أوروجواي أبوابها بعد يوم من الانتخابات العامة اتسم بالهدوء، مما يعكس سمعة البلاد المعروفة بالاستقرار. 


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