إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات أوروجواي

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أغلت مراكز الإقتراع في أوروجواي أبوابها بعد يوم من الانتخابات العامة اتسم بالهدوء، مما يعكس سمعة البلاد المعروفة بالاستقرار.