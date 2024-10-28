لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى2672 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2672، في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و 468.



وأضاف تقرير وزارة الصحة أن عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية يوم السبت كان 19، مع تسجيل 108 إصابات.

وفي الوقت نفسه، استشهد 11 شخصا، من بينهم مسؤول أمني من حزب الله، وأصيب 25 آخرون يوم الأحد في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفقا لمصادر رسمية وعسكرية.

وفي حادث منفصل، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مركز لجمعية الرسالة للرعاية الصحية عن مقتل ثلاثة مسعفين، مما رفع عدد المسعفين الذين قتلوا على يد إسرائيل إلى 167، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.