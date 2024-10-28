خفر السواحل التونسي ينتشل 15 جثة يُرجح أنها لمهاجرين

قال مسئول تونسي، الاثنين، إن خفر السواحل انتشل جثث 15 شخصاً يرجح أنهم مهاجرون قبالة سواحل بلدات ملولش وسلقطة والشابة.

وقال حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني لوكالة «رويترز» إنه تم العثور على الجثث مطلع الأسبوع واليوم الاثنين. وأضاف أنه لم يتم تحديد الجنسيات حتى الآن بسبب تحلل الجثث.

والشهر الماضي لقي 15 تونسيا على الأقل حتفهم، بينهم ثلاثة رضع، وفُقد 10 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جربة أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وفيما تقع سواحل تونس على بعد 150 كيلومتراً على الأقل من إيطاليا، فإنّها تعتبر مع ليبيا المجاورة، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا بالنسبة إلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى؛ الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي.

وتوصل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى عدّة اتفاقات بشأن الهجرة مع تونس ومع وموريتانيا، بهدف خفض وصول المهاجرين إلى حدوده وزيادة الضوابط واعتراض المهاجرين غير النظاميين من السواحل الإفريقية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على تونس مساعدات بقيمة نحو مليار دولار العام الماضي، بهدف جزئي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم عن انتهاكات بحق المهاجرين من جانب الحكومة التونسية.

وتضمن الاتفاق 105 ملايين يورو لتعزيز حماية الحدود والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي ومكافحة تهريب البشر، وقد تم التعاقد على 53 مليون دولار منها حتى الآن، بحسب المفوضية.