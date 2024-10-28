 معهد واتسون: 70% من نفقات حرب إسرائيل بتمويل أمريكي - بوابة الشروق
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معهد واتسون: 70% من نفقات حرب إسرائيل بتمويل أمريكي


نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:40 ص

كشفت نتائج بحث أجراه معهد "واتسون" لدى جامعة "براون" الأمريكية، أن 70% من النفقات العسكرية الإسرائيلية على الحرب الحالية قد جاءت من الخزانة الأمريكية.

وأشار البحث إلى أن "مجمل التمويل الأمريكي للمجهود الحربي الإسرائيلي، بلغ أكثر من 22 ملياراً و700 مليون دولار"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويشمل ذلك المساعدات العسكرية الأمريكية التي أرسلتها واشنطن إلى تل أبيب منذ بدء الحرب وحتى نهاية الشهر الماضي، وكلفة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي، بينها إرسال مقاتلات ومدمرات وحاملات طائرات إلى المنطقة، ونشر منظومات دفاع جوي في إسرائيل.

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