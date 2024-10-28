 جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما لإسرائيل.. وطالبنا بعقوبات على المستوطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما لإسرائيل.. وطالبنا بعقوبات على المستوطنين

مروة محمد
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 5:04 م

أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي لا يرسل دعما عسكريا لإسرائيل.

جاءت تصريحات بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، في برشلونة.

وأضاف بوريل: طلبنا أن يتم تطبيق بعض العقوبات على إسرائيل خاصة المستوطنين الذين يؤذون الفلسطينيين المدنيين الآمنين.

وأوضح أن إسرائيل تبرر هجماتها على مؤسسات القطاع الصحي في غزة بحجة وجود "إرهابيين".

وشدد بوريل على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وحصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة.


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