تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية تزايد الهجمات وتصاعد حدة التوتر الأمني في إسرائيل، وآخرها حادث الدهس في تل أبيب صباح الأحد.

أصيب عشرات الإسرائيليين، بينما أفادت بعض التقارير بوجود قتلى، إثر حادث صدم شاحنة لمحطة حافلات قرب جليلوت شمالي تل أبيب. وبحسب مصادر متعددة، فإن الدافع وراء العملية "قومي"، وفقاً لما تذكره الشرطة الإسرائيلية عند تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعمليات من هذا النوع. وأعلنت شرطة الاحتلال أن الشاحنة اصطدمت بحافلة بالقرب من محطة ركاب مجاورة لقاعدة جليلوت العسكرية، التي تضم أيضاً مقرا لجهاز الموساد.

وأثار أداء بن غفير، وخاصة تجاه معالجة القضايا الأمنية المتعلقة بالمجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة، ردود فعل حادة من كبار الشخصيات السياسية في إسرائيل، سواء من المعارضة أو من داخل الحكومة.

• انتقادات يائير لابيد لأداء بن غفير الأمني

في تعليق له على منصة X، انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشدة أداء بن غفير في التعامل مع الوضع الأمني، معتبرا أن تصاعد الهجمات يُشكل فشلا وطنياً. وقال لابيد: "انتفاضة بن غفير مستمرة. عملية تلو الأخرى خلال فترة تولي الوزير للفشل الوطني. حان الوقت لإعادة الأمن إلى الشوارع، حان الوقت لإعادة النظام، وحان الوقت ليكون هناك مسؤول يدير الأمور".

• موقف يائير جولان من فشل وعود الأمن

إلى جانب لابيد، عبّر يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب الديمقراطيين، عن انتقاده لبن غفير، مشيراً إلى فشل الوعود التي قطعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك بن غفير بشأن تحقيق الأمن.

وصرح جولان قائلاً: "قال بيبي إنه سيقضي على حماس وأدخلنا في أحداث السابع من أكتوبر. وقال بن غفير إنه سيحقق السيطرة على الأمن، لكننا حصلنا على عامين من أكثر السنوات دموية في أنحاء البلاد". وأضاف جولان أن هذه الوعود أصبحت "شعارات انتخابية بلا جدوى".

• انتقادات سموتريتش وانتشار السلاح في المجتمع العربي

في 30 يونيو 2024، وخلال مؤتمر "بين الأمن والتكنولوجيا"، شنَّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هجوما لاذعا على بن غفير والشرطة، متهما إياهم بالتقصير في معالجة قضية انتشار الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي.

وأكد سموتريتش، أن الجبهة الداخلية، وخاصة في المجتمع العربي داخل فلسطين المحتلة، تعتبر تهديدا يجب عدم التغافل عنه. وقال إن "الشرطة والمسئولين عنها يفشلون بشكل كبير في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي".

وشدد سموتريتش على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية للتعامل مع هذا التهديد، قائلاً: "نحن بحاجة إلى بذل جهد ملموس بالأفعال وليس بالكلام والشعارات... ينبغي جمع الأسلحة من المجتمع العربي والقضاء على هذه الظاهرة، لأنها تشكل خطرا من بعض النواحي يفوق التهديدات الخارجية".

• رد بن غفير على الانتقادات

في رده على تصريحات سموتريتش، اعتبر بن غفير أن الانتقادات الموجهة له تسهم في إعطاء فرصة لليسار للاحتفاء، مضيفا أنه على الرغم من الانتقادات، سيواصل التركيز على تعزيز وحدات الطوارئ وتوزيع الأسلحة لتعزيز الردع.