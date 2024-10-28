صحة غزة تحذر من إفشال الاحتلال لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال: الخطر يطال المنطقة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكل السبل.

وأضافت في بيان، مساء الاثنين، أن الاحتلال يمنع وصول فرق الحملة إلى شمال غزة، ويضع العراقيل أمام تنفيذها في مدينة غزة ايضا.

وأشارت إلى أن الحملة معرضة للفشل، ما يعني استمرار وجود وباء شلل الأطفال الذي لن يهدد غزة فقط، وإنما يهدد كافة المنطقة المحيطة.

وتابعت صحة غزة: «الوزارة تعمل وفق ما هو متاح، وتدرس وجود بدائل لتجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق استمرار ونجاح الحملة».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد أن محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تُطاق، بسبب الإبادة الجماعية التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها.

وأعرب جوتيريش، عن صدمته إزاء المستويات المروعة للموت والإصابات والتدمير في شمال غزة.

وقال إن "الجهود المتكررة لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة للبقاء على قيد الحياة- من غذاء ودواء ومأوى- ما زالت تواجه بالرفض من السلطات الإسرائيلية باستثناءات قليلة بما يضع عددا لا يُحصى من الأرواح في خطر".