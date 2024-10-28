رئيس وزراء النرويج: الحرب الإسرائيلية على غزة بربرية والوضع مثير للقلق

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، إن الوضع في غزة «مثير للقلق»، واصفًا الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع بأنها «أحد أشكال البربرية».

وأضاف في تصريحات لصحيفة «VG»، المحلية، أن «اللغة الجامدة المستخدمة في السياسة لا يجب أن تحجب حقيقة ما يجري في غزة»، منوهًا أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون أثمانًا باهظة جراء استمرار الحرب.

وأكمل: «من المثير للقلق أن نشهد في هذا العصر مجاعة وموتا وشيكا بين مئات آلاف الضعفاء في شمال غز، وحينما تحذر منظمات موثوقة مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر من خطورة الوضع، فهذا يدل على حجم الأزمة».

وشدد على أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن «خرق هذه القوانين، كما يحدث في غزة، يعني أننا ندخل مرحلة من البربرية»، بحسب تعبيره.

وانتقدت الحكومة النرويجية مراراً الحرب الإسرائيلية في غزة، وأعلنت في مايو الماضي، اعترافها بالدولة الفلسطينية مع إسبانيا وأيرلندا، وهو ما دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرها من أوسلو.

كما استقبلت النرويج وعدة دول أوروبية مصابين ومرضى بأمراض خطيرة من غزة؛ تجاوباً مع مبادرة أوروبية، بينما رفضت الحكومة السويدية التجاوب مع المبادرة نفسها، وهو ما انتقدته المعارضة بشدة.