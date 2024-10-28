إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء هجوم بسكين قرب مدرسة في بكين

قالت الشرطة الصينية إن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا اليوم الاثنين في هجوم بسكين قرب مدرسة في بكين.

ووقع الهجوم بعد الظهر في منطقة هايديان شمال غربي بكين. وقالت الشرطة في بيان إن جروح المصابين لا تهدد الحياة وأشارت إلى أنه تم اعتقال مشتبه به - 50 عاما، ولقبه تانج في مكان الحادث وأنه يخضع للتحقيق.

وذكر البيان أن موقع الهجوم كان بالقرب من مدرسة ابتدائية معروفة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طفلين في عمر الدراسة على الأرض. وأظهرت صورة أخرى رجلا على وجهه دماء وقد تمت السيطرة عليه على الأرض.