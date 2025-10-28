الأمم المتحدة تتوقع انخفاض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 10% بحلول عام 2035

من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 10% تقريبا بحلول عام 2035، بالمقارنة مع مستوياتها عام 1990، فيما يمثل أول انخفاض تتوقعه الأمم المتحدة على الإطلاق.

إلا أن العالم لا يزال بعيدا تماما عن الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون مستوى الـ5ر1 درجة مئوية الذي التزم به القادة عند توقيعهم اتفاقية باريس قبل عقد من الزمان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قوله اليوم الثلاثاء، إنه "من الواضح أن البشرية تتجه في الوقت الحالي نحو خفض منحنى الانبعاثات لأول مرة، وإن لم يكن ذلك بالسرعة الكافية".

وأضاف: "إننا بحاجة ماسة إلى المزيد من السرعة".