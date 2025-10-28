البرازيل تصعد لدور الثمانية في كأس العالم للناشئات بالمغرب

تأهل المنتخب البرازيلي عن جدارة إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للناشئات في المغرب بفوزه المستحق على نظيره الصيني 3 /صفر اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

وحسم منتخب السامبا الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، حيث تقدمت كايلان بهدف في الدقيقة الثالثة ثم أضافت إيفيلين الهدف الثاني في الدقيقة 54 وبعدها بأربع دقائق أحرزت جيسيبي الهدف الثالث.

وكان منتخب البرازيل احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد أربع نقاط من انتصار وتعادل مقابل خسارة واحدة، فيما احتلت الصين المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط من انتصارين وهزيمة.