أمريكا: تحويل مسار رحلة جوية دولية إلى بوسطن جراء حادث طعن

طعن رجل من الهند مراهقين اثنين بشوكة، وصفع راكبة وطاقم الطائرة، ومثل بشكل يحاكي إطلاق النار على نفسه خلال رحلة دولية، بحسب ما قالته السلطات الأمريكية.

وتم تحويل مسار الرحلة شيكاغو / ألمانيا يوم السبت إلى بوسطن، حيث تم اعتقال الرجل البالغ من العمر 28 عاما وتوجيه تهمة واحدة إليه بالاعتداء بسلاح خطير.

وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي، استيقظ راكب يبلغ من العمر 17 عاما ليجد الرجل واقفا فوق رأسه. طعن الرجل عظمة الترقوة للمراهق بشوكة ثم طعن صبيا آخر يبلغ من العمر 17 عاما في الرأس، مما تسبب في جرح قطعي.

وقال المراهق الأول، الذي لم يصب بأذى لأنه كان يرتدي قميصا سميكا، للمحققين إنه تبادل كلمات لطيفة مع الرجل الذي كان يجلس بجواره أثناء الصعود إلى الطائرة ولكنه لم يتفاعل معه بأي شكل آخر، وفقا للشكوى الجنائية.

وقالت السلطات إن الرجل، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، ليس لديه وضع هجرة قانوني.

ولم يتم استدعاء أي محام للرجل بموجب نظام المحاكم الاتحادية اليوم الثلاثاء.