نتنياهو ينهي اجتماعا أمنيا دون اتخاذ قرار بشأن الرد على حماس

انتهى اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، دون اتخاذ أي قرار بشأن الرد على حركة حماس الفلسطينية، بحسب مصدر أمني إسرائيلي تحدث لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وكان نتنياهو قد عقد اجتماعا مع الأجهزة الأمنية للتشاور حول الرد على حماس، بعد أن قالت تقارير إن الحركة سلمت أمس الإثنين رفاتا لا تعود لأي من المحتجزين الثلاثة عشر المتبقين.

واعتبر نتنياهو ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما استدعى عقد مباحثات مع المجلس الأمني المصغر للتشاور حول كيفية الرد.

وأضاف المصدر الأمني أن قيادة الجيش الإسرائيلي عرضت أثناء الاجتماع حزمة من الاقتراحات، من بينها استئناف الهجمات على قطاع غزة، إلا أن الاجتماع انتهى دون اتخاذ أي قرار.

وأكد نتنياهو خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع واشنطن لتحديد الخطوات الممكنة.

فيما، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس أنها ستسلم جثة محتجز إسرائيلي جديد عند الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

كما اتهمت الحركة في بيان إسرائيل بإعاقة جهود البحث عن جثث المحتجزين.