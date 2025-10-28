الأوقاف تنفذ نشاطا تثقيفيّا للأطفال في عدد من المساجد لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية

نفذت وزارة الأوقاف نشاطًا تثقيفيًّا للأطفال في عدد من المساجد، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وتنمية الوعي لدى النشء.

وتضمن النشاط فقرات تعليمية وتوعوية متنوعة، تعرّف الأطفال على أحكام الدين والتربية الإسلامية بأسلوب مبسط، إضافة إلى تفاعلهم مع محتوى الدروس بشكل عملي وتعليمي.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية مهارات الأطفال الدينية والاجتماعية، وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم، بما يُعززّ. وعيهم ويهيئهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع.