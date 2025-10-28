تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

ارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

تراجعت أسعار البصل لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

وارتفعت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

تراجعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.

وانخفضت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وهبطت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

فيما سجل سعر الفلفل الحامي ما بين 8 إلى 12 جنيها.

وزادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وهبط سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار البامية لتترواح بين 20 إلى 40 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجعت أسعار البرتقال البلدى جنيها ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

وسجلت أسعار اليوسفى ما يترواح بين 9 إلى 17 جنيها.

وانخفض سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيهًا.

واستقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 17 إلى 27 جنيها.

وارتفعت أسعار الجوافة جنيها لتترواح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.