 28 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

28 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 11:33 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

 

 

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

 

 

تراجعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
ارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
تراجعت أسعار البصل لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
وارتفعت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.
تراجعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.
وانخفضت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وهبطت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
فيما سجل سعر الفلفل الحامي ما بين 8 إلى 12 جنيها.
وزادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
وهبط سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
استقرت أسعار البامية لتترواح بين 20 إلى 40 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

 

 

تراجعت أسعار البرتقال البلدى جنيها ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.
وسجلت أسعار اليوسفى ما يترواح بين 9 إلى 17 جنيها.
وانخفض سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيهًا.
واستقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 17 إلى 27 جنيها.
وارتفعت أسعار الجوافة جنيها لتترواح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك