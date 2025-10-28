تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.
- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:
تراجعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
ارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
تراجعت أسعار البصل لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
وارتفعت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.
تراجعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.
وانخفضت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وهبطت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
فيما سجل سعر الفلفل الحامي ما بين 8 إلى 12 جنيها.
وزادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
وهبط سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
استقرت أسعار البامية لتترواح بين 20 إلى 40 جنيها.
- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
تراجعت أسعار البرتقال البلدى جنيها ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.
وسجلت أسعار اليوسفى ما يترواح بين 9 إلى 17 جنيها.
وانخفض سعر الليمون البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيهًا.
واستقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 17 إلى 27 جنيها.
وارتفعت أسعار الجوافة جنيها لتترواح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.