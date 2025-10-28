سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت "شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية" التابعة لوزارة الدفاع التركية عن إنتاجها مدفعا لدبابة "ألطاي" المحلية، من عيار 55 – 120 مليمتر.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من الشركة، الثلاثاء، يبلغ الطول الكلي لمنظومة المدفع 7 أمتار و118 سنتيمترا، ووزن 3 أطنان.

ويمكن لمنظومة المدفع استخدام ذخائر متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتتمتع بمدى فعّال يصل إلى 3 آلاف متر، بمعدل رماية يصل إلى 6 قذائف في الدقيقة.

كما أنتج مهندسو الشركة منظومة مساعدة مدمجة مع دبابة "ألطاي" تتمثل في رشّاش بدقة إصابة عالية وكفاءات متقدمة، يزن نحو 12 كيلوغراما بمعدل رماية يبلغ نحو 950 طلقة في الدقيقة.

وتتسع "ألطاي" لحمل 40 قذيفة، وساهمت "شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية" أيضا بتزويدها بقذائف من عيار 120 مليمتر يمكن استخدامها لضرب الأهداف الميدانية.