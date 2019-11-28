كندا تخصص 8 ملايين دولار لدعم المجتمعات المتأثرة بالألغام

أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 8.3 مليون دولار لدعم المجتمعات المتأثرة بالألغام في شتى أنحاء العالم، مشددة التزامها بإتفاقية أوتاوا بشأن نقل وتخزين واستخدام الألغام.

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين، ووزيرة التنمية الدولية، كاريندا جولد "تمنع الألغام الأرضية السكان المحليين من العيش والعمل في أراضيهم في أكثر من 60 دولة. في كل عام ، يفقد 7000 شخص حياتهم وأصيب الآلاف في المناطق الملوثة بهذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الوزيران " ولهذا السبب، أكدت كندا من جديد التزامها باتفاقية أوتاوا بإعلانها 8.3 مليون دولار لدعم المجتمعات المتأثرة بالألغام، والإجراءات المتعلقة بالألغام التي تراعي المساواة بين الجنسين في عمليات صنع القرار وكذلك في تنفيذ الاتفاقية وإضفاء الطابع العالمي عليها".

وشددا على أن ضمان مشاركة النساء والشباب بنشاط على جميع مستويات مشاريع الإجراءات المتعلقة بالألغام يمثل أولوية بالنسبة لكندا، وهو ما يؤدي القيام بذلك إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويوفر للجميع فرصا ليكونوا عوامل للتغيير في بناء مجتمعات أكثر أمانا.

ويشمل هذا التمويل الجديد مليوني دولار لإزالة الألغام الأرضية في شمال سريلانكا ، وتشكل النساء ما يقرب من نصف القوى العاملة لإزالة الألغام.

وفي العراق، ستقدم كندا مليوني دولار لمواصلة دعم جهود إزالة الألغام في المناطق المحررة من داعش بمبادرة تشجع مشاركة المرأة في هذا العمل.

كما تعهدت كندا بتقديم 4.3 مليون دولار لتوفير دعم مؤسسي حاسم للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وإزالة الألغام في كندا.