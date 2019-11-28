وزير الأوقاف لـ«الشروق»: مؤتمر «الشأن العام» الأحد المقبل بدار الهلال

كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، عن خطة الوزارة بشأن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر "الشأن العام"، والذي يهدف للثورة على الأفكار المتطرفة والمتاجرة بالدين وما ينجم عنه من إرهاب، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد يوم الأحد المقبل بدار الهلال.

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الأوقاف، بعقد مؤتمر أو ندوة لمدة أسبوع؛ للنقاش حول المفاهيم الخاصة بالفكر الديني، والثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، والمتاجرة بالدين، والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب.

ووجه الرئيس حديثه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال احتفال المولد النبوي، قائلا إننا نحتاج للعمل على الفقرة الأولى من خطبة الجمعة، متابعا: "اعملوا ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكثر؛ لمناقشة المفاهيم المطروحة".

وقال وزير الأوقاف: "لازلنا في هذه الفترة في جلسات موسعة للحوار الوطني والتي تهدف لأمرين، الأول الإعداد الجيد والمتميز للمؤتمر المرتقب أن يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونأمل أن يرقى لمستوى تشريفه وأن يكون على مستوى غير مسبوق في مجاله".

وأوضح جمعة أن الوزارة تهدف من خلال هذه المؤتمرات إلى إحداث حالة توعوية وتثقيف بالمفهوم الشامل العام، مشيرا إلى أن خطوات الحديث بالشأن العام سيتم نشرها من خلال الندوات والمؤتمرات، والتي بدأت بالمؤتمر الذي سبق وعقد بجريدة الجمهورية مع نخبة من الكتاب والمثقفين.

وتابع أن اللقاء المقبل لمؤتمر جديد عن الشأن العام سيعقد في دار الهلال يوم الأحد المقبل، وسيحضره شباب من الجامعات.

وردا على سؤال "الشروق" بشأن آلية نشر أفكار مؤتمرات الشأن العام بين المواطنين كل في موقعه، أوضح: "تأتي التغطية المسموعة والمقروءة والمرئية لهذا الحدث؛ لتحدث بدورها حالة تثقيفية، فضلا عن تخصيصنا خطبة الجمعة الماضية للحديث عن (الشأن العام)، إضافة للندوات والقوافل والتي ستحدث التغيير الذي نأمله بإذن الله".

وأشار إلى أن خطبة الجمعة أحد أهم الوسائل للوصول للمواطن، وكذلك ما وقعناه مع وزارة التربية والتعليم من بروتوكول ثقافي توعوي بين الطلاب، موضحا أن التقييم لنتائج المؤتمرات التي تعقد في هذا الصدد يعود للرأي العام.

وبشأن التعاون في هذا الصدد مع الكنائس أيضا، قال: "سنرتب لهذا أيضا ونعقد لقاء".

كان قد وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون في مجال المسابقات البحثية.

وينص البروتوكول على عقد مسابقة بحثية متعددة المستويات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (بفرعيها العام والفني)، وكذلك المعلمين عامة ومعلمي التربية الدينية خاصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف؛ لتشكيل الوعي الديني الوطني لدى الطلاب.

وتضمن البروتوكول اختيار موضوع المسابقة من خلال التنسيق بين الوزارتين لتوضيح المفاهيم وتصويب الأفكار وتشكيل الوعي الديني والوطني السليم؛ بهدف حماية عقول الشباب من الأفكار المتطرفة.

وتتيح وزارة الأوقاف، وفقًا للبروتوكول، مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية داخل مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم، ونشرها على بنك المعرفة المصري.