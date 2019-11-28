روسيا: نعمل مع تركيا على إزالة المسائل الخلافية حول العملية المشتركة في سوريا







قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف إن موسكو وأنقرة تعملان على إزالة المسائل الخلافية المتبادلة بشأن العملية المشتركة في سوريا من خلال اتصالات مستمرة بينهما.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس: "نحن على اتصال مع أنقره من خلال عسكريينا ودبلوماسيينا على مدار الساعة تقريبًا، ونزيل المسائل الخلافية الحالية من خلال هذه الاتصالات".

وتابعت أنه "في حالة عدم معالجة بعض القضايا، والتي في بعض الأحيان تكون حرجة، يتبادل الطرفان تقييماتها، ويتم رفعها إلى مستوى القيادة العليا للبلدين".

يُذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم من عشر نقاط بشأن دخول الوحدات الفرعية التابعة للشرطة العسكرية الروسية ودائرة حرس الحدود السورية إلى الجانب السوري من الحدود مع تركيا خارج منطقة العمليات التركية لتسهيل انسحاب الفصائل الكردية وأسلحتها إلى مناطق تبعد 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.