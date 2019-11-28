 فيديو.. الإفتاء تحذر من الشائعات: تهدد كيانات المجتمعات وحياة الشعوب ومستقبل الأمم - بوابة الشروق
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فيديو.. الإفتاء تحذر من الشائعات: تهدد كيانات المجتمعات وحياة الشعوب ومستقبل الأمم

نور رشوان
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1:00 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1:03 م

حذرت دار الإفتاء المصرية، المواطنين من الشائعات والأكاذيب التي ينشرها البعض بهدف هدم المجتمع.

وقالت «الإفتاء»، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الأمر جاء في القرآن الكريم بالتثبت من الأخبار»، مشيرة إلى الآية القرآنية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

وأضاف أن «النبي أمر بمن يتكلم ويشهد على شيء بأن يكون كلامه وشهادته كرؤية الشمس، ونهى في الحديث الصحيح عن قيل وقال بدون تدبر أو تثبت».

وتابعت: «اعلم أن الاستماع للشائعات والأخبار الكاذبة وترويجها ونشرها ليس من سلوك العقلاء أو أخلاق المسلمين، فالشائعات من الأخطار التي تهدد كيانات المجتمعات وحياة الشعوب ومستقبل الأمم».

وأضافت «احرص على عدم الانقياد وراء الأكاذيب والكلمات التي تطلقها وتستخدمها جماعات الخوارج والإرهاب وتيارات التشدد؛ لضرب مجتمعاتنا وتنفيذ مخططاتهم، فالمسلم محب لأمته ومجتمعه، فاحذر أن تكون بوقًا لنشر الكذب والشائعات، واعلم أن حفظ الوطن وسلامته من الإيمان».

 

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