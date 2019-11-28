نقل زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية إلى المستشفى لتدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام

ذكر مسؤولون بحزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية أنه تم نقل زعيم الحزب إلى المستشفى مساء الأربعاء، بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على مشاريع القوانين المثيرة للجدل حول الانتخابات والتحقيق في الفساد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولين قولهم إن هوانج كيو آن، رئيس حزب الحرية الكوري فقد وعيه مساء الأربعاء في خيمة أقيمت أمام المكتب الرئاسي في سول وتم نقله إلى مستشفى سيفيرانس، وفقًا لمسؤولي الحزب.

كان هوانج قد بدأ اضرابه يوم الأربعاء الماضي مطالبًا الرئيس مون جاي إن، بإلغاء قراره بعدم تجديد اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان، وبأن تسحب الحكومة والحزب الحاكم مشروعي قانونين يتعلق احداهما بإصلاح نظام الانتخابات، ويتعلق الاخر بتشكيل هيئة تحقيق جديدة لمكافحة الفساد، ينظرهما البرلمان على وجه السرعة.

ومنذ بدء الإضراب، تدهورت الظروف الصحية لهوانج، لأنه لم يتناول أي طعام بينما ظل في العراء في طقس بارد.

كانت كوريا الجنوبية قد علقت بشكل مشروط إنهاء الاتفاق مع اليابان في تراجع عن موقفها الذي اتخذته في أغسطس الماضي، بعدم تجديد الاتفاقية عندما ينتهي سريانها بسبب قيام اليابان بفرض قيود على صادراتها إلى سول.

وانتهى سريان الاتفاقية يوم السبت الماضي.