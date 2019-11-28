غانا تسعى إلى الحصول على تمويل لبرامج الميزانية الجديدة







قال كين أوفورى عطا، وزير مالية غانا، إن بلاده تسعى من أجل وضع اللمسات النهائية على جهودها الخاصة بتوفير تمويل ميزانية 2020 في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الحكومة من تأمين التمويل الكافي للبرامج المقرر تنفيذها قبل إجراء الانتخابات العامة العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم عن عطا قوله إن غانا تريد طرح سندات باليورو وبيع حصة من أسهم صندوق منشآت التعدين بواقع 750 دولار للسهم بحلول شهر فبراير المقبل لهذا الغرض.

وأضاف عطا أنه فى الوقت الذى لم تحدد فيه غانا حجم السندات باليورو التى سوف تطرحها للبيع، إلا أن ميزانية عام 2020 تسمح بالحصول على قروض خارجية جديدة بما يصل إلى 3 مليارات دولار.

وأشار عطا إلى أنه سيتم الطرح الأولى لأسهم الصندوق فى بورصتى لندن وغانا فى مطلع الشهر المقبل، ومن المحتمل أن يستمر الطرح حتى شهر يناير.

وقال عطا:" لدينا برامج فى الميزانية يتعين تنفيذها".

وقالت بلومبرج إن حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو تتعرض لضغوط من أجل الوفاء بوعودها الانتخابية التي قطعتها على نفسها فى عام 2016، وهى لا تزال تحافظ على الانضباط المالي فى دولة انتهت من برنامج الإنقاذ السادس عشر لها مع صندوق النقد الدولي فى شهر إبريل الماضي.

وخلال الانتخابات المقررة فى شهر ديسمبر 2020، يرقب المستثمرون مؤشرات الإنفاق المفرط، وهو الأمر الذى تعاقب عليه بانتظام الحكام السابقون فى الماضي.