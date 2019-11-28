هبوط فريق شابيكوينسي البرازيلي بعد ثلاثة أعوام من أكبر كارثة في تاريخه

هبط فريق شابيكوينسي إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وتأكد هبوط شابيكوينسي بعد خسارته أمام ضيفه بوتافوجو بهدف دون رد فجر الخميس.

ومع هبوط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي تأكد هبوط شابيكوينسي نظرا لامتلاكه 28 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق تسع نقاط عن أخر مراكز الأمان التي يحتلها سييارا الذي يتفوق عليه في إجمالي عدد الانتصارات على مدار الموسم.

وجاء هبوط شابيكوينسي بعد ثلاثة أعوام من الكارثة التي المت به عندما سقطت طائرة التي كانت تقل الفريق وهو في طريقه لملاقاة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي سودامريكانا، قبيل هبوطها في مطار مدينة مديين الكولومبية بسبب نقص الوقود.

وفقد النادي جزءا كبيرا من فريقه الكروي، حيث لقى 19 لاعبا حتفهم، فيما نجا ثلاثة منهم فقط، هذا بالإضافة إلى مقتل الجهاز الفني بالكامل وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي.