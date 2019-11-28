مقتل 7 أفراد على الأقل من قوات الأمن شمالي أفغانستان

أعلن مسؤولون، اليوم الخميس، أن 7 أفراد على الأقل من قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجوم بإقليم تخار شمالي أفغانستان.

كما أصيب أكثر من 10 آخرين في الهجوم الذي استهدف قاعدتين في حي دركاد بالإقليم، حسبما قال عضوا المجلس الإقليمي محمد عزام أفضلي ويعقوب نزاري.

ووفقا للمسؤولين، لم تكن القواعد محصنة بشكل كاف، واستغل المسلحون هذا الضعف.

وسيطرت حركة طالبان على المنطقة منذ شهرين تقريبا، لكن القوات الأفغانية استعادت السيطرة عليها منذ نحو شهر. وقال المسؤولون إن طالبان لا تزال لها وجود في ضواحي المنطقة.

وتواصل طالبان مهاجمة القوات الأفغانية والدولية رغم إعلانها أن إطلاق سراح 3 من عناصرها البارزة في الآونة الأخيرة سيساعد في عملية السلام في أفغانستان.