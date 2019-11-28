ترامب يجسد «سيلفستر ستالون» عبر تويتر

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نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة لوجهه تم تركيبها على ما يبدو أنه جسم سيلفستر ستالون، في الملصق الترويجي لفيلم "روكي 3".

وتم نشر الصورة عبر حسابي ترامب على "تويتر وإنستجرام"، الأربعاء، بدون تعليق، وانتشرت على نطاق واسع على الفور.

وظهر فيلم "روكي 3" عام 1982 وكانت الأغنية الرئيسية فيه "آي أوف ذا تايجر"(عين النمر)، وقدم فيه ستالون مجددًا دور الملاكم روكي بالبوا.

وينشر ترامب عبر حسابات مختلفة على شبكة الإنترنت صورًا تعبر عن المحاكاة الساخرة من وقت لآخر، وتتضمن خلفيات وتوجهات سياسية مثيرة للجدل.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي موجود حاليًا في ولاية فلوريدا حيث يلعب الجولف، ومن المقرر أن يقضي عطلة عيد الشكر هناك.