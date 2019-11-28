الولايات المتحدة تؤكد دعمها لأوكرانيا قبيل انعقاد «رباعية نورماندي»

أكدت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمبادرات أوكرانيا السلمية، وذلك قبيل انعقاد قمة (رباعية نورماندي) المزمع عقدها في 9 ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان اليوم الخميس: "تجدد الولايات المتحدة تأكيد دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وذلك قبيل قمة (صيغة نورماندي) في 9 ديسمبر بين أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا- التي تعد الأولى التي تعقد منذ عام 2016"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن بلادها ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمواصلة الضغط على روسيا لتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، وللبدء في عملية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا على دونباس سلميا.

وأشارت أورتاجوس إلى أن هذه ستكون خطوة أولى في "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مياهها الإقليمية".

كما أشادت بالجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي وصفتها بأنها "خطوات حكيمة ولكنها صعبة نحو السلام والإصلاح".

وأضافت أن " الولايات المتحدة تشيد بأوكرانيا لإدخالها إصلاحات ضرورية لأمنها وازدهارها على المدى الطويل.. الولايات المتحدة تقف مع أوكرانيا وهي تمضي قدماً في مفاوضات السلام".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت في 14 نوفمبر الجاري أن قادة فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، سيجتمعون في باريس في 9 ديسمبر، في مسعٍ لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها القادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويأتي الاجتماع عقب انفراج في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.